Опозиціонер Латушко подає заяву на Лукашенка до польської прокуратури

Один з лідерів білоруської опозиції Павел Латушко подасть заяву до прокуратури Варшави про притягнення до кримінальної відповідальності Олександра Лукашенка та його поплічників.

Про це Укрінформу повідомили в Національному антикризовому управлінні білоруських опозиціонерів.

“Один з лідерів білоруських демократичних сил, лідер Національного антикризового управління, член президії Координаційної ради Павло Латушко подає заяву про притягнення до відповідальності Олександра Лукашенка, заступника міністра внутрішніх справ Миколи Карпенкова, голови КДБ Білорусі Івана Тертеля та інших представників злочинного режиму у зв'язку з погрозами на його адресу щодо фізичної розправи та підготовки акту міжнародного тероризму”, - розповіли в Національному антикризовому управлінні.

Уточнюється, що заяву до варшавської прокуратури Латушко планує подати у середу, 2 червня.

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Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса.

Після приземлення були заарештовані опозиційний журналіст Роман Протасевич і його подруга Софія Сапега, які перебували на борту.

В ЄС та США засудили дії білоруської влади та зажадали звільнення Протасевича й Сапеги.