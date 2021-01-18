Білорусь ініціює міжнародний розшук опозиціонера Латушка

Білорусь ініціює міжнародний розшук опозиціонера Латушка

Укрінформ
Генеральна прокуратура Білорусі ініціює міжнародний розшук члена президії Координаційної ради Павла Латушка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

У пресслужбі відомства пояснили, що стосовно Латушка в рамках кримінальної справи за санкцією прокурора обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Йому інкриміновано скоєння злочинів, передбачених ч.1 ст. 357 (змова чи інші дії, здійснені з метою захоплення або утримання державної влади неконституційним шляхом), ч.1 ст.361-1, ч.3 ст. 361 (публічні заклики до захоплення державної влади з використанням засобів масової інформації або Інтернету) Кримінального кодексу Білорусі.

Генпрокуратура направила до Національного центрального бюро Інтерполу в Республіці Білорусь пакет документів, необхідних для оголошення в міжнародний розшук Латушка.

Павло Латушко - член президії Координаційної ради Білорусі та керівник Народного антикризового управління. Він виїхав із країни після проведення президентських виборів 9 серпня минулого року.

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Як повідомлялося, в Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

ЄС і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.

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