Білорусь ініціює міжнародний розшук опозиціонера Латушка

Генеральна прокуратура Білорусі ініціює міжнародний розшук члена президії Координаційної ради Павла Латушка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

У пресслужбі відомства пояснили, що стосовно Латушка в рамках кримінальної справи за санкцією прокурора обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Йому інкриміновано скоєння злочинів, передбачених ч.1 ст. 357 (змова чи інші дії, здійснені з метою захоплення або утримання державної влади неконституційним шляхом), ч.1 ст.361-1, ч.3 ст. 361 (публічні заклики до захоплення державної влади з використанням засобів масової інформації або Інтернету) Кримінального кодексу Білорусі.

Генпрокуратура направила до Національного центрального бюро Інтерполу в Республіці Білорусь пакет документів, необхідних для оголошення в міжнародний розшук Латушка.

Павло Латушко - член президії Координаційної ради Білорусі та керівник Народного антикризового управління. Він виїхав із країни після проведення президентських виборів 9 серпня минулого року.

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Як повідомлялося, в Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

ЄС і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.