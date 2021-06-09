У Швейцарії заарештували російського медіа-бізнесмена, який пов'язаний з Кремлем

У Швейцарії заарештували провладного російського IT і медіа-бізнесмена Владислава Клюшина, близького до Адміністрації президента РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють «Открытые медиа» з посиланням на джерело, близьке до керівництва Міноборони РФ.

Посольство РФ в Берні підтвердило російським провладним медіа повідомлення про цей арешт за запитом США. У диппредставництві заявили, що заарештованому вже надано консульський доступ, його права дотримуються.

«Открытые медиа» також повідомляють, що 20 березня цього року Сполучені Штати звернулися до влади Швейцарії з проханням про екстрадицію Клюшина. Федеральне управління юстиції запросило додаткову інформацію у США, отримало відповідь 21 березня і в той же день затримало Клюшина. На допиті він заявив, що не згоден на видачу до США. 23 березня Клюшин був заарештований, його скарга на арешт була відхилена 30 квітня федеральним кримінальним судом. Повторно Клюшин подав скаргу на свій арешт 14 травня.

Вашингтон, за даними агентства AFP, звинувачує російського бізнесмена в «укладенні з декількома спільниками інсайдерських угод на десятки мільйонів (доларів, - ред.)». AFP називає Клюшина людиною, близькою до заступника глави адміністрації президента Олексія Громова, який опікується в Росії ЗМІ. Також Клюшин - власник групи компаній M13, яка спеціалізується на ІТ-рішеннях для моніторингу видань і консультуванні з питань кібербезпеки.

У Росії Клюшин здобув популярність після того, як його назвали негласним власником пропагандистського Telegram-каналу «Незыгарь». Сам він, за даними Центру захисту прав ЗМІ, свою причетність до нього заперечував. Через цю публікацію Клюшин подав позов до видання «Проект», заявивши, що відомості в ній паплюжать його честь і гідність. Суд зобов'язав видалити з матеріалу дані про те, що Клюшин нібито є «власником» каналу «Незыгарь».

Фото: twitter.com/PolizeiWallis