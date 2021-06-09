У Росії заборонили ототожнювати СРСР з нацистською Німеччиною

Державна дума РФ ухвалила в третьому, остаточному читанні закон про заборону публічно ототожнювати цілі, рішення, дії керівництва, військових СРСР і нацистської Німеччини, а також її європейських союзників.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Держдуми «Законотворчість».

Таким чином, ухвалений нижньою палатою російського парламенту закон забороняє «ототожнення цілей, рішень і дій керівництва СРСР, командування і військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями і діями керівництва нацистської Німеччини, командування і військовослужбовців нацистської Німеччини і європейських країн осі, встановленими вироком Міжнародного військового трибуналу» .

Також цей акт забороняє заперечувати «вирішальну роль радянського народу в розгромі нацистської Німеччини і гуманітарну місію СРСР при звільненні країн Європи».

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Заборона поширюватиметься на публічні виступи, твори, які демонструються публічно, а також ЗМІ та інтернет. Яке покарання загрожуватиме за порушення, в документі не прописано.

Відповідні поправки внесено до закону «Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років».