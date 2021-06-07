Путін підписав закон про вихід Росії з Договору про відкрите небо

Путін підписав закон про вихід Росії з Договору про відкрите небо

Укрінформ
Президент РФ Володимир Путін підписав закон «Про денонсацію Російською Федерацією Договору щодо відкритого неба».

Документ опублікований у понеділок на офіційному інтернет-порталі правової інформації, передає Укрінформ.

19 травня закон про денонсацію ДВН був прийнятий Держдумою і схвалений Радою федерації 2 червня.

Договір щодо відкритого неба був підписаний 1992 року і став одним із заходів зі зміцнення довіри в Європі після холодної війни. Він діє з 2002 року і дає змогу країнам-учасницям відкрито збирати інформацію про збройні сили та заходи одна одної. Учасниками Договору дотепер були 34 держави.

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Як повідомлялося, наприкінці травня 2020 року тодішній президент США Дональд Трамп заявив, що Штати виходять із ДВН через неодноразові порушення з боку Росії. Зокрема, США звинуватили Москву в тому, що вона користується "Відкритим небом" як інструментом "військового примусу".

У ніч на 22 листопада минулого року США завершили процедуру виходу з Договору щодо відкритого неба.

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