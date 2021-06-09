Радбез ООН підтримав кандидатуру Генсека Гутерріша для призначення на другий термін

Рада Безпеки ООН підтримала кандидатуру Генерального секретаря Антоніу Гутерріша для обрання на другий термін, рекомендувавши Генеральній Асамблеї проголосувати за його затвердження, яке очікується в червні.

Про це передає кореспондент Укрінформу.

«Рада Безпеки, розглянувши питання щодо рекомендації про призначення Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй, рекомендує Генеральній Асамблеї призначити пана Антоніу Гутерріша Генеральним секретарем ООН на другий термін повноважень з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2026 року», - ідеться в комюніке, яке зачитав у вівторок постійний представник Естонії Свен Юргенсон, що головує в Радбезі в червні.

За його словами, Генеральна Асамблея, швидше за все, збереться для призначення 18 червня.

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Гутерріш, якому нещодавно сповнилося 72 роки, змінив Пан Гі Муна на посаді Генсека в січні 2017 року. Раніше він обіймав посаду прем'єр-міністра Португалії, керував Агентством ООН у справах біженців. На посаді Генерального секретаря підтримував заходи боротьби зі зміною клімату, відстоював рівний доступ країн до вакцин від COVID-19, намагався вибудовувати відносини з адміністрацією президента Дональда Трампа, який піддавав сумнівам ефективність ООН.

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«Ухвалене Радою Безпеки рішення рекомендувати Генеральній Асамблеї призначити мене на другий термін в якості Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй є великою честю. Я дуже вдячний членам Ради за надану мені довіру», - ідеться в заяві Гутерріша, яку зачитав журналістам його речник Стефан Дюжаррік.

Раніше в інтерв’ю Укрінформу постійний представник України при ООН Сергій Кислиця підкреслював безальтернативність кандидатури Гутерріша. На запитання, чи підтримуватиме його Україна на наступних виборах Генерального секретаря ООН, він відповів: «А хіба є конкуренція на сьогодні?»