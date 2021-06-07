Головою Генасамблеї ООН обрали представника Мальдівів

Головою 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН обрано міністра закордонних справ Мальдівської Республіки Абдуллу Шахіда.

Про це передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

Вибори голови Генасамблеї відбулися в понеділок, 7 червня, на пленарному засіданні ГА.

На цю посаду претендували представники Афганістану та Мальдівів. 143 голосами зі 191 шляхом таємного голосування країни-члени ООН обрали головою керівника зовнішньополітичного відомства Мальдівів.

Як заявив раніше в інтерв’ю Укрінформу постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, «Мальдіви цікаві нам не лише туристичними можливостями, унікальною історією, а ще й тим, що ця країна – один із претендентів на головування в Генеральній асамблеї найближчим часом». «Мальдіви прихильно ставляться до України в політичному плані – підтримували деякі наші резолюції та рішення», - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Мальдівів Абдуллою Шахідом, під час якої вони обговорили взаємодію в рамках Генасамблеї ООН та інших міжнародних організацій. Кулеба висловив вдячність за підтримку Мальдівами резолюції ГА ООН щодо мілітаризації Криму та частин Чорного й Азовського морів.

У квітні постійна представниця Мальдівів при ООН Тільміза Хусейн брала участь у заходах з популяризації українського борщу в рамках заходів для внесення його до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО.

Голова ГА ООН керує роботою Генеральної асамблеї, відкриває і закриває пленарні засідання. Обирається на один рік не пізніш як за три місяці до відкриття сесії з числа країн-членів ООН, за винятком постійних членів Ради безпеки ООН. Є представником однієї з п’яти груп країн: Африки, Азії, Східної Європи, Латинської Америки й Карибського басейну та Західної Європи й інших держав. Одночасно з обранням голови проходять вибори його заступників та керівників шести головних комітетів ГА.

Головою нинішньої, 75-ї сесії є турецький дипломат Волкан Бозкир.