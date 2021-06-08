Штати пом’якшили рекомендації щодо подорожей до більшості країн Європи

Уряд США зробив перший крок щодо послаблень карантинних обмежень для поїздок з та в країни Європи, пом’якшивши рекомендації щодо подорожей за кордон на офіційному сайті Держдепартаменту США.

Про це пише в вівторок інформагентство Bloomberg, повідомляє Укрінформ.

«Державний департамент США пом'якшив рекомендації щодо подорожей для десятків країн, в тому числі багатьох країн Європи, таких як Франція й Німеччина»,- зазначається в повідомленні.

На інтерактивній мапі на сайті Держдепу видно, що більшість європейських країн, які донедавна мали червоний четвертий рівень «не подорожувати» тепер позначені під кольором третього рівня «переглянути подорож». Серед них крім Франції й Німеччини – також Велика Британія й більшість країн Європейського Союзу.

Натомість «червоними» на європейській частині континенту залишились Ірландія, Швеція, Латвія, Литва, Білорусь, країни Бенілюкс, Чехія, Словаччина, Словенія, Хорватія й Північна Македонія. Ці країни розглядаються у США як украй не бажані для подорожей.

Нагадаємо: рекомендації Державного департаменту США щодо подорожей не є обов’язковими, однак вони впливають на рішення авіакомпаній керуватися власними обмеженнями. Інші країни часто відповідають взаємністю за американських громадян на основі рекомендацій відомства.