Штати пом’якшили рекомендації щодо подорожей до більшості країн Європи
Про це пише в вівторок інформагентство Bloomberg, повідомляє Укрінформ.
«Державний департамент США пом'якшив рекомендації щодо подорожей для десятків країн, в тому числі багатьох країн Європи, таких як Франція й Німеччина»,- зазначається в повідомленні.
На інтерактивній мапі на сайті Держдепу видно, що більшість європейських країн, які донедавна мали червоний четвертий рівень «не подорожувати» тепер позначені під кольором третього рівня «переглянути подорож». Серед них крім Франції й Німеччини – також Велика Британія й більшість країн Європейського Союзу.
Натомість «червоними» на європейській частині континенту залишились Ірландія, Швеція, Латвія, Литва, Білорусь, країни Бенілюкс, Чехія, Словаччина, Словенія, Хорватія й Північна Македонія. Ці країни розглядаються у США як украй не бажані для подорожей.
Нагадаємо: рекомендації Державного департаменту США щодо подорожей не є обов’язковими, однак вони впливають на рішення авіакомпаній керуватися власними обмеженнями. Інші країни часто відповідають взаємністю за американських громадян на основі рекомендацій відомства.