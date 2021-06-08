Варшава відповіла Лукашенку, який придумав свято в день нападу СРСР на Польщу

Напад СРСР на Польщу 17 вересня 1939 року є не "Днем національної єдності Білорусі", а "днем єдності двох тоталітарних режимів" – радянського і нацистського.

Таким чином Інститут національної пам’яті Польщі відреагував на рішення Олександра Лукашенка встановити нове свято – День національної єдності Білорусі, яке має святкуватися 17 вересня, у день нападу СРСР на Польщу, передає кореспондент Укрінформу.

Як підкреслюють в ІНП Польщі, 17 вересня 1939 року Сталін виконав своє зобов’язання перед Гітлером відповідно до таємного протоколу до пакту Молотова-Ріббентропа, а напад Червоної армії на Польщу дозволив третьому рейху швидше завоювати країну. Відтак, 17 вересня є символом злочинної співпраці Гітлера і Сталіна у підкоренні вільних народів Європи.

Наголошується, що німецько-радянська співпраця принесла поневолення мільйонам громадян Польщі, зокрема і національним меншинам, а символом співпраці двох тоталітаризмів був спільний військовий парад у Бресті 22 вересня 1939 року. Відтак, на окупованих територіях третій рейх і СРСР почали здійснювати політику репресій, злочинів і геноциду.

"Те, що 17 вересня 1939 року оголошено "Днем національної єдності Білорусі", є наругою над пам’яттю не лише польських, але і білоруських жертв двох тоталітарних режимів. Насправді 17 вересня 1939 року – це "день двох тоталітарних режимів", – наголошує Інститут нацпам’яті Польщі.

Як повідомлялося, Лукашенко підписав указ про встановлення нового свята – Дня національної єдності Білорусі, яке відзначатиметься 17 вересня.

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У цей день в 1939 році радянські війська без оголошення війни перейшли кордон Другої Речі Посполитої і захопили території, населені переважно українцями і білорусами. Після Другої світової війни ці території увійшли до складу радянських України та Білорусі.

Відносини між Польщею і Білоруссю різко погіршилися після того, як офіційна Варшава відмовилася визнавати результати президентських виборів в серпні минулого року, в яких нібито переміг Лукашенко. Польська влада закликає режим Лукашенка припинити насильство та переслідування громадських активістів і членів польської нацменшини, а також провести повторні вибори.

Мінськ звинуватив Варшаву у намаганні дестабілізувати ситуацію в РБ і захопити частину території країни. Нещодавно Мінськ оголосив персонами нон грата трьох польських дипломатів в Білорусі, Варшава відповіла дзеркальними кроками.

Фото: ЕРА