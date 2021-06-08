Лукашенко хоче запустити в Білорусі виробництво стрілецької зброї «на випадок війни»

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусі необхідно власне виробництво стрілецької зброї "на випадок війни".

Про це він сказав, заслуховуючи доповідь про підсумки роботи та перспективи розвитку військово-промислового комплексу, передає Укрінформ з посиланням на БЕЛТА.

«Ми не збираємося когось перемагати ... Ми повинні завдати неприйнятну шкоду противнику і маємо захистити самі себе і свої сім'ї ... Якщо, не дай бог, якийсь конфлікт, війна, кожна сім'я, територіальні органи мають бути озброєні всім комплексом стрілецької зброї. Тоді ворог, противник буде розуміти, що з нами краще не зв'язуватися », - сказав Лукашенко.

Він заявив, що Білорусь повинна «мінімум зброї виробляти у себе»: «Тому що всяке може трапитися і сподіватися на заморського якогось дядька, що нам привезуть зброю, не варто. Треба мати своє».

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Водночас він вважає, що для організації виробництва корисний досвід Росії. "Близька нам країна, з якою ми розробляємо, виробляємо зброю, Росія - вона абсолютно не проти, щоб ми за їхніми технологіями розгортали тут виробництво", - заявив Лукашенко.

За підсумками доповіді голова Державного військово-промислового комітету Дмитро Пантус розповів журналістам, що за дорученням Лукашенка про створення в країні стрілецької зброї і боєприпасів сформовано науково-виробничий кластер "Устье" на території Оршанського регіону. «Сьогодні там п'ять нових цехів, об'єктів, де ми виробляємо, модернізуємо певні типи стрілецької зброї. Частина цих видів вже стоїть на озброєнні Збройних сил Білорусі. Освоєно серійне виробництво вже трьох типів набоїв», - заявив Пантус.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Олександр Лукашенко підписав закон «Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності», який, зокрема, посилює відповідальність за порушення порядку проведення масових заходів в Білорусі.

Олександра Лукашенка в серпні 2020 року було оголошено переможцем президентських виборів, що викликало в Білорусі масові протести проти фальсифікації результатів голосування.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана з боку ЄС, США, України та більшості демократичних країн світу.