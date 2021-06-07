Ситуація у відносинах Заходу і Росії близька до «залізної завіси» - посол

Поведінка Росії стосовно багатьох європейських країн і США призвела до ситуації, дуже близької до встановлення "залізної завіси" між Москвою і Заходом.

Про це у програмі "На самом деле: Россия" телеканалу "Дом" заявив Олександр Левченко, посол України в Республіці Хорватія і Боснії та Герцеговині.

"Москва демонструє свою різку позицію, не сприймаючи політику, яку західні країни хочуть збудувати з Росією. Але ж головне в дипломатії — політика взаємності", — сказав посол.

Левченко нагадав про низку весняних дипломатичних скандалів. Спочатку Чехія вислала російських дипломатів, які займалися розвідувальною діяльністю. Росія відповіла дзеркально і вислала чеських дипломатів. Потім Словаччина, Польща підтримали Чехію і теж депортували дипломатів РФ.

"Навіть в радянські часи я не пригадаю настільки різких рухів щодо країн, які демонструють, що вони не терпітимуть російських шпигунів на своїй території. У підсумку — демонстративна самоізоляція Росії, яка була, напевно, лише в період Сталіна. Бо вже в період Хрущова, Брежнєва і далі вона була набагато відкритішою в дискусії з іншими країнами", — сказав посол.

Стосовно відносин США і Росії, то країни в березні обмінялися відкликанням своїх послів "на консультації", і ця ситуація триває вже майже три місяці. Левченко уточнив, що "відклик на консультацію" — досить поширена практика на початковому етапі погіршення відносин.

"Це погіршення двосторонніх відносин, яке говорить, що посли поки залишаються, але вони працюють у себе в столицях, тобто, вдома. Консультації... Ну, ви ж розумієте, що він там нічого не робить. Ось сидить, чекає потепління цих відносин. У дипломатичній практиці це досить часто траплялося... Скажімо, що це ще далеко не критична точка дипломатичних відносин", — зазначив посол.

Він підкреслив, що в цілому Захід зайняв досить принципову позицію, на відміну від попередніх періодів, "коли він був досить млявий і нерішучий".

"По-моєму, всім набридла нахабність Кремля в проведенні розвідувальних операцій на чужих територіях", — вважає Левченко.

Він нагадав, що в України з Росією взагалі немає послів, і це "ще нижчий рівень дипломатичних відносин, коли посольства очолюють на рівні тимчасових повірених".

Все це, на думку Левченка, демонструє, що ситуація досить близька до встановлення "залізної завіси" між Заходом і Росією, як це було у часи СРСР.

"Я думаю, вже ситуація дуже-дуже близька до тієї, що була... Вони (Росія, — ред.) і так розгубили довіру багатьох міжнародних партнерів. А будуть ось так заїдатися, поводитися по-хамськи, у них авторитет взагалі впаде і в раніше більш-менш лояльних до Москви країнах. Хоча, я думаю, що Кремль прораховує свої кроки", — резюмував Левченко.

Як відомо, "залізна завіса" — термін часів холодної війни, що означав ідеологічну ізоляцію СРСР та соціалістичного табору від країн Заходу.