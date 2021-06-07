Польща сподівається на вчасну реалізацію проєкту газопроводу Baltic Pipe

Варшава сподівається на завершення будівництва газопроводу Baltic Pipe за графіком, до осені 2022 року, попри скасування у Данії екологічного дозволу на прокладення трубопроводу по території країни.

Про це заявив у понеділок заступник міністра державних активів Польщі Артур Собонь, передає Укрінформ з посиланням на Wprost.pl.

«Ми хотіли б, аби цей газопровід, яким щороку транспортуватиметься 10 млрд куб. м. газу, з яких 8 млрд куб. м. - до Польщі, був введений в дію восени 2022 року, і щоб Польща була незалежною від Росії у питанні нового контракту або відмови від нього. Цей термін поки що не є під загрозою, оскільки робота на польському та інших відрізках тривають»,- наголосив Собонь в ефірі телеканалу TVP1.

За його словами, на даний момент відкритим залишається питання: необхідно буде отримати цілком новий екологічний дозвіл на прокладення газопроводу по території Данії, чи йдеться лише про якісь додаткові заходи щодо захисту ареалу існування кажанів та мишей, що дозволять скасувати цю заборону.

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Заступник міністра зазначив, що Данія також зацікавлена у завершенні будівництва Baltic Pipe, оскільки це підвищить її енергетичну безпеку.

Собонь виключив припущення про «злу волю» Копенгагена у справі газопроводу, оскільки раніше Данія займала рішучу позицію стосовно газопроводу Nord Stream 2.

«Не думаю, що це - зла воля данців. Я оцінюю, що шляхом виконання формальностей, накладених на данського оператора газопроводів, ми зможе виконати своє зобов’язання»,- констатував польський урядовець.

За інформацією данського оператора газопроводів Energinet, апеляційна комісія з питань екології і продовольства 31 травня скасувала екологічне рішення данської агенції з питань екології від 12 липня 2019 року щодо надання дозволу на прокладення газопроводу по території Данії. Своє рішення комісія прийняла спираючись на директиву ЄС про середовища існування тварин. Відтак, це питання знову має бути розглянуто екологічною комісією Данії. Вона повинна буде провести додаткові експертизи, які дадуть змогу оцінити, чи ця інвестиція може знищити ареал існування деяких видів кажанів і мишей. Йдеться про 210 км території півострова Ютландія та островів Фюн та Зеландія, через які має проходити газопровід. Станом на сьогодні, Energinet, яка відповідає за будівництво Baltic Pipe по території Данії, планує призупинити будівництво до моменту з’ясування усіх причин та можливих наслідків цього рішення.

Будівництво газопроводу має завершитися до осені 2022 року. Польща розглядає газопровід Baltic Pipe у контексті досягнення енергетичної незалежності від Росії.