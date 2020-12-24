Суд у Стокгольмі відхилив скаргу Газпрому щодо ціни на газ для Польщі

Апеляційний суд у Стокгольмі відхилив скаргу російського Газпрому у спорі з польською компанією PGNiG щодо вартості російського газу для Польщі.

Таким чином, попереднє рішення суду про зменшення ціни на газ для Польщі набере юридичної сили. Про це повідомила PGNiG, передає Укрінформ.

“Це черговий успіх PGNiG у спорі щодо ціни на газ за Ямальським контрактом. Ми від початку дотримувалися позиції, що скарга Газпрому не має жодних підстав. Вирок суду її підтвердив”,- заявив голова правління PGNiG Павел Маєвський.

Зазначається, що суд відхилив скаргу Газпрому як безпідставну. Він визнав, що PGNIG мала право ініціювати переговори з Газпромом у 2014 році щодо перегляду ціни на газ.

Суд не надав права Газпрому подавати апеляцію, відтак це рішення є остаточним і набуває юридичної сили. Він також зобов’язав Газпром компенсувати польській компанії судові витрати.

Як повідомлялося, скарга Газпрому стосувалася рішення Стокгольмського арбітражу, ухваленого 2018 року, який визнав обгрунтованими вимоги PGNiG знизити ціну на російський газ.

Так званий Ямальський контракт між Польщею та Росією, що був підписаний в 1996 році і продовжений в 2010-му, передбачає поставки щороку до РП близько 10 млрд кубометрів газу. Згідно з формулою “бери або плати” (take-or-pay), яку Газпром нав’язав польській компанії, PGNiG мусить купувати щороку (до 2022 року) не менш як 8,7 млрд кубометрів газу.

Польща вже задекларувала, що не підписуватиме з Росією нового довгострокового контракту, а робитиме ставку на власний видобуток, постачання газу з шельфу Норвезького моря газопроводом Baltic Pipe і купівлю скрапленого газу у США та країнах Перської затоки.



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Росія вже знижувала ціну на газ для Польщі у довгостроковому контракті. У 2012 році Газпром погодився на зниження на 10% ціни на газ для PGNiG, що дало змогу закрити розгляд справи в арбітражному суді у Стокгольмі. В 2017 році польська компанія вдруге ініціювала переговори з Газпромом про зниження ціни, сторони не домовилися і справа знову опинилася у Стокгольмському арбітражі.

У березні цього року суд ухвалив рішення на користь Польщі, зобов’язавши російську компанію виплатити PGNiG 1,5 млрд дол. компенсації за отриманий з 2014 року газ за завищеними цінами. У липні Газпром погасив цю заборгованість перед польською компанією.