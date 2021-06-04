У Данії призупинили будівництво газопроводу Baltic Pipe, у якому зацікавлена Польща

Апеляційна комісія з питань екології і продовольства при уряді Данії скасувала екологічний дозвіл на прокладення по території країни газопроводу Baltic Pipe, яким природний газ має постачатися з Норвегії до Польщі.

Про це поінформував данський оператор газопроводів Energinet, передає Укрінформ із посиланням на Польське радіо.

За інформацією Energinet, апеляційна комісія з питань екології і продовольства 31 травня скасувала екологічне рішення данської агенції з питань екології від 12 липня 2019 року щодо надання дозволу на прокладення газопроводу по території Данії. Своє рішення комісія прийняла спираючись на директиву ЄС про середовища існування тварин.

Відтак, це питання знову має бути розглянуто екологічною комісією Данії. Вона повинна буде провести додаткові експертизи, які дадуть змогу оцінити, чи ця інвестиція може знищити ареал існування деяких видів кажанів і мишей. Йдеться про 210 км території півострова Ютландія та островів Фюн та Зеландія, через які має проходити газопровід.

Станом на сьогодні, Energinet, яка відповідає за будівництво Baltic Pipe по території Данії, планує призупинити будівництво до моменту з’ясування усіх причин та можливих наслідків цього рішення.

Заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський повідомив, що це рішення стосується лише данського відрізку газопроводу. Відтак, робота щодо будівництва газопроводу на інших відрізках Baltic Pipe триває.

За його словами, багато чинників вказує на те, що призупинення будівництва газопроводу "матиме тимчасовий характер", до моменту виконання данським інвестором екологічних вимог.

Яблонський зауважив, що формально Польща не є стороною у цій проблемній ситуації, а тому не може діяти в юридичній площині. Однак, Варшава здійснить відповідні кроки по дипломатичних каналах.

Будівництво газопроводу має завершитися до осені 2022 року. Польща розглядає газопровід Baltic Pipe у контексті досягнення енергетичної незалежності від Росії.