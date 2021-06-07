Саудівська Аравія відклала оголошення хаджу через пандемію

Через пандемію COVID-19 Саудівська Аравія відклала оприлюднення положень щодо організації хаджу, який має відбутися у другій половині липня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву міністра інформації Саудівської Аравії Маджида Абдуллаха аль-Касабі, якого цитує CNN Türk.

«Оприлюднення положень щодо організації хаджу було відкладено через новий тип коронавірусу COVID-19», - заявив урядовець.

За його словами, окрім поширення мутацій COVID-19, таке рішення зумовлено недостатньою забезпеченістю багатьох країн вакцинами.

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Касабі повідомив, що в Саудівській Аравії проти COVID-19 щеплено приблизно 15 млн людей, це становить 40% населення країни.

«Епідемія коронавірусу - смертельна хвороба, яка мутує і швидко поширюється. Використання вакцини не є обов’язковим, але людині потрібно робити щеплення, якщо вона відвідує громадські місця... Перш за все, це здоров’я людей», - наголосив міністр.

Точні дати хаджу цього року, наміченого на другу половину липня, має оголосити влада Саудівської Аравії. Щороку вона розподіляє квоти прочан між країнами світу. У середньому щороку на хадж збирається близько 2-2,5 млн вірян зі 180 держав. Торік через пандемію коронавірусу в хаджі брали участь лише мешканці Саудівської Аравії, оскільки кордони країни були закриті.