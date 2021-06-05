В Японії зафіксували найнижчий рівень народжуваності за 100 років

Торік у Японії зафіксовано найнижчий рівень народжуваності за останнє сторіччя.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на дані уряду Японії пише Сіньхуа.

“Кількість дітей, народжених у Японії минулого року, впала у порівнянні із 2019-м на 24 407 осіб й становила 840 832, вперше опустившись нижче від позначки 900 тисяч. Така кількість новонароджених - найнижча з початку ведення обліку в 1899 році”, - йдеться у матеріалі.

За словами головного секретаря уряду Японії Катсунобу Като, погіршення національної демографічної кризи здатне похитнути основи країни. “Зменшення кількості дітей - проблема, спроможна похитнути основи нашого суспільства та економіки. Її вирішення необхідно зробити найвищим пріоритетом”, - сказав Като.

Він закликав прибрати перешкоди, які існують у суспільстві для народження та виховання дітей.

Видання додає, що за даними аналітиків, цього року народжуваність у Японії продовжить знижуватися, і на світ з’явиться всього близько 700 тисяч немовлят.

Фото: АА