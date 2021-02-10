У Китаї - «тривожний» тренд: за рік народжуваність впала на 15%

У Китаї зареєстрували зменшення народжуваності на 15% у 2020 році в порівнянні з попереднім роком через низку причин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Міністерство громадської безпеки КНР.

Як зазначається, у 2020 році народилося 10.04 млн немовлят у порівнянні з 11.79 млн у 2019 році.

За словами експертів, цей «тривожний» тренд серед китайських молодих батьків пояснюється довгостроковим впливом політики «однієї дитини», а також соціально-побутовими причинами, серед яких - висока вартість вищої освіти та житла в Китаї.

Водночас зниження народжуваності загрожує старінням нації та скороченням працездатного населення.

«Стрімке старіння на фоні вже існуючої великої кількості людей похилого віку – такими будуть домінантні показники національних особливостей Китаю протягом тривалого періоду часу», - заявив віце-президент Китайської академії суспільних наук Кай Фанг.

Утім, як зазначається, цифри щодо народжуваності не є остаточними, адже багатьох немовлят у Китаї не реєструють.

Як повідомлялося, скасування політики народження лише однієї дитини, яка діяла в Китаї з 1976 року, лише ненадовго призвело до збільшення народжуваності в 2016 році. Відтоді народжуваність у Китаї – країні з найчисельнішим населенням у світі – стабільно падає.