Народжуваність у Китаї впала до найнижчого з 1949 року рівня

У Китаї рівень народжуваності зараз є найнижчим за весь час існування Китайської Народної Республіки, створеної в 1949 році.

Про це повідомляє BBC.

“У Китайській Народній Республіці рівень народжуваності впав до найнижчого рівня з моменту її створення в 1949 році – не зважаючи на послаблення політики однієї дитини в сім’ї”, - йдеться в повідомленні.

У 2019 році рівень народжуваності в Китаї склав 10,48 дитини на 1 тисячу населення.

Слід зауважити, що цей показник в КНР стабільно падає роками, і така демографічна ситуація створює для другої найбільшої економіки світу вагомий виклик.

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Проте, не зважаючи на зниження рівня народжуваності, завдяки низькому рівню смертності чисельність населення Китаю в 2019 році досягла 1,4 мільярда, збільшившись із 1,39 мільярда в 2018 році.

Як повідомлялося, в 1979 році китайський уряд запровадив загальнонаціональну політику “одна дитина на сім’ю”, хоч і з виключеннями з цього правила, задля стримування росту населення в країні. Така політика спричинила серйозний дисбаланс між чоловіками й жінками: у 2019 році кількість чоловіків у КНР та 30 мільйонів більша, ніж жінок.

У 2015 році уряд Китаю скасував цю політику, дозволивши усім сім’ям мати по дві дитини. Проте, як показує практика, більшість китайських сімей все ще не може дозволити собі більш ніж одну дитину.