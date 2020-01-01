Приріст населення у США упав до сторічного мінімуму

Унаслідок падіння народжуваності та скорочення міграції за підсумками 2019 року в США зафіксовано найнижчий за останні 100 років рівень приросту населення.

Про це інформує DW з посиланням на Бюро перепису населення США.

«З 2018 по 2019 роки населення Сполучених Штатів збільшилося приблизно на половину відсотка, або близько 1,5 мільйона людей, до 328 мільйонів осіб. Це найнижчий за сторіччя показник річного приросту населення… Серед причин - зменшення темпів народжуваності, збільшення рівня смертності та уповільнення темпів міграції до країни», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, дотепер найнижчий показник приросту населення спостерігався під час Першої світової війни, у 1917-му і 1918 роках.

Одна з причин нинішнього скорочення - старіння покоління так званих бебі-бумерів, яким притаманно було мати по кілька дітей.

Крім того, далося взнаки істотне скорочення імміграції до США. За офіційними даними, у 2018-2019 роках до країни прибули 595 тисяч мігрантів, тоді як у 2016-му їх кількість сягала майже мільйона осіб.