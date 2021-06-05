У Нідерландах послабили карантинні обмеження

У Нідерландах з 5 червня відкрилися кінотеатри, музеї та заклади харчування всередині приміщень (досі відвідувачів дозволялося приймати лише на відкритих терасах).

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, також дозволено приймати вдома чотирьох людей.

Кафе, бари і ресторани відсьогодні працюватимуть до 22:00.

Жителі країни, які планують відвідати масовий захід, наприклад футбольний матч, повинні встановити мобільний додаток CoronaCheck, який містить дані про вакцинацію особи чи наявність у неї негативного тесту на коронавірус.

Додаток можна використовувати не лише для відвідування масових заходів, а й для поїздок до країн ЄС.

Зокрема, потрібно зробити тест на коронавірус і внести у додаток код, який надсилають разом із результатом тесту.

Окрім QR-коду в додатку CoronaCheck, потрапити на подію можна буде, показавши роздрукований негативний результат тесту на коронавірус чи сертифікат про щеплення.

Як повідомляв Укрінформ, передбачається, що наступний етап послаблення карантинних обмежень відбудеться наприкінці червня, і тоді закладам харчування буде дозволено працювати до опівночі.

Дотримання маскового режиму у громадських місцях та дистанції у 1,5 метра залишається обов’язковим.

У Нідерландах після послаблення карантинних заходів з 28 квітня запрацювали магазини, тераси ресторанів та кафе. Також у країні було скасовано комендантську годину.