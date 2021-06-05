У Туреччині зробили 30 млн щеплень від COVID-19 - МОЗ

Кількість щеплень від коронавірусу, зроблених у Туреччині, перевищила 30 млн доз.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на повідомлення у Твіттері міністра охорони здоров’я Туреччини.

«На сьогодні введено 30 мільйонів доз вакцини», - повідомив міністр.

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Він також повідомив, що Туреччина домовилася про постачання кількості доз вакцини від коронавірусу, яка втричі перевищує населення країни (85 млн - ред.)

Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldı. Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin. pic.twitter.com/h7AO82CTPi — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 4, 2021

Як вказано на сайті МОЗ Туреччини, станом на учорашній день зроблено 30,015 млн щеплень, другу дози вакцини отримали майже 12,9 млн людей.

Наразі у Туреччині застосовують китайську вакцину CoronaVac та німецьку Pfizer.

Нагадаємо: за минулу добу в країні було виявлено 6 602 нові випадки інфікування, 114 людей померли, 8 540 одужали.