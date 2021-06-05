У Туреччині зробили 30 млн щеплень від COVID-19 - МОЗ

У Туреччині зробили 30 млн щеплень від COVID-19 - МОЗ

Укрінформ
Кількість щеплень від коронавірусу, зроблених у Туреччині, перевищила 30 млн доз.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на повідомлення у Твіттері міністра охорони здоров’я Туреччини.

«На сьогодні введено 30 мільйонів доз вакцини», - повідомив міністр.

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Він також повідомив, що Туреччина домовилася про постачання кількості доз вакцини від коронавірусу, яка втричі перевищує населення країни (85 млн - ред.)

Як вказано на сайті МОЗ Туреччини, станом на учорашній день зроблено 30,015 млн щеплень, другу дози вакцини отримали майже 12,9 млн людей.

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Наразі у Туреччині застосовують китайську вакцину CoronaVac та німецьку Pfizer.

Нагадаємо: за минулу добу в країні було виявлено 6 602 нові випадки інфікування, 114 людей померли, 8 540 одужали.

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