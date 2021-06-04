Президент Туреччини зробив три щеплення від коронавірусу

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган отримав три щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на турецьке видання Milliyet.

«Я зробив три щеплення», - повідомив президент, спілкуючись із журналістами.

Він пояснив, що таким чином було встановлено, наскільки збільшилася кількість антитіл в крові порівняно після першої та після третьої вакцини.

Перше щеплення президент Туреччини отримав 14 січня, коли в країні починалася вакцинація, тоді вакцинували китайською вакциною Sinovac. Друге щеплення він отримав 11 лютого, третє - 10 березня.

Раніше міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа вказував на те, що рекомендовано «дозу-нагадування» вводити принаймні через 6 місяців після проходження вакцинації від коронавірусу, тобто після двох щеплень.

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Станом на ранок 4 червня в Туреччині вакциновано повністю 12,8 млн людей, загалом зроблено 29,8 млн щеплень.

За минулу добу в країні було виявлено 6602 нові випадки інфікування, 114 людей померли, 8540 одужали.

У світі станом на ранок 4 червня зафіксували 172 910 914 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 717 320 смертей, одужала 155 622 721 особа.

Фото: www.milliyet.com.tr