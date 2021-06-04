Президент Туреччини зробив три щеплення від коронавірусу

Президент Туреччини зробив три щеплення від коронавірусу

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Укрінформ
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган отримав три щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на турецьке видання Milliyet.

«Я зробив три щеплення», - повідомив президент, спілкуючись із журналістами.

Він пояснив, що таким чином було встановлено, наскільки збільшилася кількість антитіл в крові порівняно після першої та після третьої вакцини.

Перше щеплення президент Туреччини отримав 14 січня, коли в країні починалася вакцинація, тоді вакцинували китайською вакциною Sinovac. Друге щеплення він отримав 11 лютого, третє - 10 березня.

Раніше міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа вказував на те, що рекомендовано «дозу-нагадування» вводити принаймні через 6 місяців після проходження вакцинації від коронавірусу, тобто після двох щеплень.

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Станом на ранок 4 червня в Туреччині вакциновано повністю 12,8 млн людей, загалом зроблено 29,8 млн щеплень.

За минулу добу в країні було виявлено 6602 нові випадки інфікування, 114 людей померли, 8540 одужали.

У світі станом на ранок 4 червня зафіксували 172 910 914 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 717 320 смертей, одужала 155 622 721 особа.

Фото: www.milliyet.com.tr

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