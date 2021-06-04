Туреччина знайшла ще одне газове родовище в Чорному морі
Укрінформ
Турецьке бурове судно «Фатіх» виявило нові поклади природного газу в Чорному морі об’ємом 135 млрд кубометрів.
Про це розповів президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє власкор Укрінформу.
«Наше бурове судно «Фатих» зробило нове відкриття природного газу об'ємом 135 мільярдів кубічних метрів у свердловині «Амасра-1» на газовому родовищі Сакарія», - сказав Ердоган.
Враховуючи попередні знахідки, загальний об’єм покладів складає 540 млрд кубометрів.
Як повідомляв Укрінформ, у серпні минулого року Туреччина оголосила про виявлення на дні Чорного моря 320 млрд кубометрів газу, у жовтні – ще 85 млрд кубометрів. Початок видобутку запланували на 2023 рік.