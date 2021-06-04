Туреччина знайшла ще одне газове родовище в Чорному морі

«Наше бурове судно «Фатих» зробило нове відкриття природного газу об'ємом 135 мільярдів кубічних метрів у свердловині «Амасра-1» на газовому родовищі Сакарія», - сказав Ердоган.

Враховуючи попередні знахідки, загальний об’єм покладів складає 540 млрд кубометрів.

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Як повідомляв Укрінформ, у серпні минулого року Туреччина оголосила про виявлення на дні Чорного моря 320 млрд кубометрів газу, у жовтні – ще 85 млрд кубометрів. Початок видобутку запланували на 2023 рік.