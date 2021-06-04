Біля місця загострення на таджицькому кордоні впав гелікоптер Киргизстану – ЗМІ

У Алайському районі розбився вертоліт Сил повітряної оборони Киргизстану МІ-8, є постраждалі.

Про це 24.kg повідомили власні джерела, передає Укрінформ.

Уточнюється, що вертоліт Сил повітряної оборони прямував на місце інциденту в прикордонному районі з Таджикистаном.

За попередніми даними, в цю хвилину є четверо постраждалих.

«Усього на борту було 15 осіб. Наразі знайшли тільки чотирьох постраждалих, їм надають допомогу», - повідомили редакції.

Пресслужба Міністерства оборони для коментарів недоступна, йдеться в повідомленні.

Читайте також: Киргизстан і Таджикистан відвели війська від кордону

Раніше в Киргизстані заявили, що на кордоні з Таджикистаном обстановка загострилася. У Прикордонній службі Киргизстану повідомили, що таджицька сторона почала встановлювати контейнер на «неописаній ділянці кордону» в місцевості Унжу-Булак Чон-Алайського району, зайшовши всередину території Киргизстану до 1 тисячі метрів. З таджицької сторони спостерігається скупчення особового складу військовослужбовців на автомобільній і легкоброньованій техніці.

За даними ЗМІ, Таджикистан спростував повідомлення про порушення домовленостей щодо кордону, заявивши, що "відповідно до протокольної домовленості виставлення прикордонного наряду здійснено на узгодженої території".

У зв'язку з цим МЗС Киргизстану вручив ноту протесту послу Таджикистану.

Як повідомлялося, 28 квітня між жителями прикордонних сіл Таджикистану і Киргизстану в районі спірного водорозподільного пункту Головний сталося зіткнення, вони закидали один одного камінням. 29 квітня прикордонна служба Киргизстану заявила про стрілянину між військовослужбовцями двох країн. Таджицьких військових звинуватили у використанні мінометів для взяття водозабору під свій контроль. У Таджикистані заявили, що першою вогонь відкрила киргизька сторона.