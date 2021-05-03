Киргизстан і Таджикистан відвели війська від кордону

Ситуація на киргизько-таджицькій ділянці кордону наразі стабільна.

Як передає Укрінформ, про це інформує 24.kg з посиланням на прикордонну службу Державного комітету національної безпеки Киргизстану.

Як зазначає видання, сторони завершили виведення додаткових сил та техніки з лінії державного кордону вглиб власної території.

Спільна комісія, що складається з офіцерів оборонних відомств Киргизстану й Таджикистану, здійснює інспекцію ділянок, на яких розміщувались додаткові військові сили та засоби.

Прикордонні підрозділи Киргизької Республіки продовжують перебувати у стані бойової готовності.

Як повідомлялося, конфлікт на кордоні Киргизстану й Таджикистану спалахнув 28 квітня через ділянку водорозподільного пункту "Головний". Спроба однієї зі сторін встановити там відеоспостереження призвела до сутичок за участю військових та із застосуванням вогнепальної зброї.

Увечері 29 квітня сторони домовилися про припинення вогню та відведення сил від кордону, але наступного дня стрілянина поновилася. Згідно з останніми даними, з обох сторін загинули понад 40 осіб, ще понад 250 отримали ушкодження.

1 травня президенти Садир Жапаров та Емомалі Рахмон провели телефонні перемовини й домовилися про відведення військової сили з прикордонних районів.