Киргизстан заявив, що Таджикистан нарощує війська на кордоні

У Киргизстані заявили, що на кордоні з Таджикистаном загострилася ситуація.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24.kg.

У Прикордонній службі Киргизстану повідомили, що таджицька сторона почала встановлювати контейнер на «неописаній ділянці кордону» у місцевості Унжу-Булак Чон-Алайского району, зайшовши всередину території Киргизстану до 1 тисячі метрів.

«З таджицької сторони спостерігається скупчення особового складу військовослужбовців на автомобільній і легкоброньованій техніці», - повідомили у прикордонслужбі.

Читайте також: Киргизстан і Таджикистан відвели війська від кордону

Прикордонна служба Киргизстану зазначила, що вживає «всіх заходів з метою недопущення ескалації конфлікту», проте прикордонні представники Таджикистану не відповідають на телефонні дзвінки.

Як повідомлялося, 28 квітня між жителями прикордонних сіл Таджикистану і Киргизстану у районі спірного водорозподільного пункту Головний сталося зіткнення, вони закидали один одного камінням. 29 квітня прикордонна служба Киргизстану заявила про стрілянину між військовослужбовцями двох країн. Таджицьких військових обвинуватили у використанні мінометів для взяття водозабору під свій контроль. У Таджикистані заявили, що першою вогонь відкрила киргизька сторона.

Фото: 24.kg