Сенат Чехії не зміг винести вотум недовіри прем'єру Бабішу

Чинний прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш зможе залишитися при владі, адже сенат країни не зумів винести йому вотум недовіри.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на DW.

З 200 депутатів лише 89 осіб увечері в четвер, 3 червня, проголосували за його відставку. Противникам глави уряду був потрібний 101 голос.

Дебати тривали понад 11 годин. Представники Комуністичної партії Чехії і Моравії демонстративно покинули зал перед голосуванням.

"Ми не будемо брати участі в цьому театрі", - пояснив її голова Войтех Філіп.

Опозиція вважає, що Бабіш проявив некомпетентність у боротьбі з пандемією COVID-19. Крім того, чинного главу уряду і колишнього підприємця підозрюють у шахрайстві при розподілі субсидій Євросоюзу на користь холдингу Agrofert.

Сам мультимільярдер заперечує конфлікт інтересів і називає справу політично мотивованою. У республіці неодноразово проходили масові акції протесту проти Бабіша.

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Нагадаємо: ідеться про незаконне отримання європейських дотацій обсягом близько 2 мільйонів євро на будівництво мультифункціонального комплексу «Гніздо лелеки», власником якого є Бабіш.

До 2007 року «Гніздо лелеки» було частиною холдингу Agrofert, яким володів Бабіш. Причиною розслідування стало переоформлення акцій цього комплексу таким чином, щоб він перетворився на невелику самостійну фірму і міг претендувати на євродотації. Згодом мультифункціональний центр знову влився до холдингу Agrofert.

Справою «Гнізда лелеки», в якій, окрім прем'єр-міністра Чехії, фігурують члени його сім'ї, зацікавилися й відповідні органи Євросоюзу. Дотаційні кошти були повернуті, але кримінальне переслідування тривало.

На тлі цього розслідування опозиція закликала висловити кабінету міністрів недовіру, вимога відставки прем'єра також висувалася під час низки протестних демонстрацій.