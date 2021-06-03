Чеський Сенат розгляне відсторонення Земана з посади президента

Сенат Чехії розгляне ініціативу комітету безпеки про відсторонення Мілоша Земана з посади президента.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Міжнародне празьке радіо.

За заявою сенатського комітету, Земан не справляється з посадою президента.

"Я давно вважаю дії Мілоша Земана, що суперечать конституції. Кульмінацією в цьому сенсі стала його поведінка під час кризи, пов'язаного зі справою про вибухи у Врбетіце. 28 квітня 2021 року всі фракції Сенату доручили Комітету Сенату з питань зовнішньої політики, оборони та безпеки уважно вивчити, що зробив або упустив президент у зв'язку зі справою Врбетіце", - заявив голова комітету Павел Фішер.

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Він додав, що Сенат має "виняткове право контролювати президента" і зобов'язаний розглядати дії глави держави.

За словами Фішера, заяви Земана - і не тільки у справі Врбетіце - свідчать про те, що він дезорієнтований, неправильно цитує конституцію та інтерпретує реальність таким чином, що плутає причину зі слідством.

"Він не діє відповідно до своєї присяги, а стосовно ЗМІ порушує Хартію основних прав і свобод", - підкреслив голова комітету.

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Як повідомлялося, у квітні чеська сторона заявила про обґрунтовані підозри щодо причетності агентів російського ГРУ до двох вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце у 2014 році. Після надання уряду ЧР всіх даних було прийнято рішення про випровадження з Праги 18 співробітників посольства РФ, які, згідно із заявами чеських чиновників, були співробітниками російських спецслужб. Росія у відповідь вислала 20 співробітників посольства Чехії в Москві, після чого сторони прийшли до консенсусу привести до паритету кількісний склад диппредставництв в обох столицях.

Відомий своєю проросійською позицією президент Чехії Мілош Земан заявляв, що наполягає на необхідності розгляду не однієї, а кількох версій вибухів на військових складах у Врбетіце.

Фото: Global Look Press