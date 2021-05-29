Росія почала вивозити своїх дипломатів з Чехії

Частина російських дипломатів та інших працівників посольства РФ у Празі відбули в суботу на батьківщину літаком, який відправила за ними Москва.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомляє радіо iRoyhlas, літерний рейс урядової російської авіагрупи стартував з празького аеропорту о 14.15 за місцевим часом.

За інформацією радіо "Прага", другий спецрейс, яким відправлять додому решту видворених росіян, прибуде у Прагу в понеділок, 31 травня.

Загалом Чехію мають залишити 63 працівники російського посольства.

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Як повідомлялось, у квітні Чехія вислала 18 російських розвідників, які працювали під дипломатичним прикриттям, після того, як Прага заявила про причетність службовців російської розвідки до вибухів на складах боєприпасів у Врбетице, що сталися 2014 року. Росія натомість вислала 20 чеських дипломатів і працівників посольства у Москві.

Після цього було вирішено привести до паритету чисельність дипмісій від обох сторін: по 7 дипломатів і 25 адміністравно-технічних працівників, а також 19 людей, працевлаштованих на місці.

Чеське посольство, «Чеський Дім» і «Чеський центр» у Москві, таким чином до кінця травня має звільнити 79 працівників, найнятих на місці. Низка країн ЄС висловила готовність допомогти у функціонування посольства Чехії у РФ.