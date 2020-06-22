Бабіш звинуватив ЄС у "втручанні у внутрішні справи" Чехії
Про це повідомляє Euractiv із посиланням на заяву Бабіша.
"На мою думку, це можна сприймати як доказ політичного та медійного тиску на чеську судову систему та втручання у внутрішні справи", - наголосив прем’єр-міністр Чехії.
Європарламент минулої п’ятниці, 19 червня, більшістю голосів підтримав резолюцію, у якій йдеться про те, що прем’єр Чехії може мати конфлікт інтересів, оскільки одночасно є особою, яка приймає рішення про гроші з бюджету ЄС, та особою, яка контролює холдинг Agrofert, що отримує субсидії ЄС.
Парламентарії таким чином закликали Єврокомісію до "нульової толерантності" до конфлікту інтересів, а Чехію – до створення надійної системи для боротьби з цим явищем.
У свою чергу чеський прем'єр заявив, що ця резолюція, на його думку, з'явилася з метою впливу на результати розслідування щодо конфлікту інтересів. Також Бабіш звинуватив у появі резолюції своїх політичних опонентів, зазначивши, що "деякі чеські політики перенесли політичну боротьбу з Чехії до Європарламенту".
Як повідомлялося, у травні група Європейської народної партії в Європарламенті зробила заяву про те, що прем'єр Чехії Бабіш не повинне брати участі в перемовинах про довгостроковий бюджет ЄС доти, доки триває розслідування про те, як витрачаються кошти ЄС у Чехії. За даними ЄНП, найбільшим отримувачем субсидій Євросоюзу в Чехії залишається група Agrofert, що досі перебуває під контролем Бабіша.
Agrofert є холдинговою компанією зі штаб-квартирою в Празі. Сфера її діяльності включає агропромисловий комплекс, хімічну галузь, будівництво, логістику, лісове господарство та енергетику. Цю компанію в 1993 році заснував Бабіш.