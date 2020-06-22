Бабіш звинуватив ЄС у "втручанні у внутрішні справи" Чехії

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш назвав "втручанням у внутрішні справи" його країни резолюцію Європейського парламенту щодо конфлікту інтересів глави чеського уряду.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на заяву Бабіша.

"На мою думку, це можна сприймати як доказ політичного та медійного тиску на чеську судову систему та втручання у внутрішні справи", - наголосив прем’єр-міністр Чехії.

Європарламент минулої п’ятниці, 19 червня, більшістю голосів підтримав резолюцію, у якій йдеться про те, що прем’єр Чехії може мати конфлікт інтересів, оскільки одночасно є особою, яка приймає рішення про гроші з бюджету ЄС, та особою, яка контролює холдинг Agrofert, що отримує субсидії ЄС.

Парламентарії таким чином закликали Єврокомісію до "нульової толерантності" до конфлікту інтересів, а Чехію – до створення надійної системи для боротьби з цим явищем.

У свою чергу чеський прем'єр заявив, що ця резолюція, на його думку, з'явилася з метою впливу на результати розслідування щодо конфлікту інтересів. Також Бабіш звинуватив у появі резолюції своїх політичних опонентів, зазначивши, що "деякі чеські політики перенесли політичну боротьбу з Чехії до Європарламенту".

Як повідомлялося, у травні група Європейської народної партії в Європарламенті зробила заяву про те, що прем'єр Чехії Бабіш не повинне брати участі в перемовинах про довгостроковий бюджет ЄС доти, доки триває розслідування про те, як витрачаються кошти ЄС у Чехії. За даними ЄНП, найбільшим отримувачем субсидій Євросоюзу в Чехії залишається група Agrofert, що досі перебуває під контролем Бабіша.

Agrofert є холдинговою компанією зі штаб-квартирою в Празі. Сфера її діяльності включає агропромисловий комплекс, хімічну галузь, будівництво, логістику, лісове господарство та енергетику. Цю компанію в 1993 році заснував Бабіш.