Прем'єру Чехії готують обвинувачення у справі про махінації із субсидіями ЄС

Прем'єру Чехії готують обвинувачення у справі про махінації із субсидіями ЄС

Укрінформ
Поліція Чехії має намір висунути обвинувачення прем'єр-міністру країни Андрею Бабішу у справі про махінації із субсидіями Євросоюзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Radio Prague.

Ідеться про незаконне отримання європейських дотацій обсягом близько 2 мільйонів євро на будівництво мультифункціонального комплексу «Гніздо лелеки», власником якого є Бабіш.

Як зазначається, до 2007 року «Гніздо лелеки» було частиною холдингу Agrofert, яким володів Бабіш. Причиною розслідування стало переоформлення акцій цього комплексу таким чином, щоб він перетворився на невелику самостійну фірму і міг претендувати на євродотації. Згодом мультифункціональний центр знову влився до холдингу Agrofert.

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Справою «Гніздо лелеки», в якій, окрім прем'єр-міністра Чехії, фігурують члени його сім'ї, зацікавилися й органи Євросоюзу. Дотаційні кошти були повернуті, але кримінальне переслідування тривало.

На тлі цього розслідування опозиція закликала висловити кабінету міністрів недовіру, вимога відставки прем'єра також висувалася під час низки протестних демонстрацій.

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