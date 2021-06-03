Литва посилює охорону кордону з Білоруссю

У зв'язку з різким зростанням нелегальної міграції з території Білорусі Литва дислокує додаткові сили на кордоні з сусідньою країною. Також планується отримати допомогу від Європейського Союзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє LRT із посиланням на главу служби охорони держкордону Рустамаса Любаєваса.

«Ми зараз втілюємо в життя план запровадження додаткових заходів, спрямованих на охорону нашої ділянки на кордоні з Білоруссю, дислокуємо додаткові сили і засоби на ділянках, де відбуваються перетину держкордону. Ми також розглядаємо можливість дислокувати там представників прикордонних сил ЄС, з цього питання зараз тривають активні переговори з керівництвом Європейського агентства з охорони державних кордонів і берегової охорони», - сказав генерал Любаєвас.

За його словами, тенденцію збільшення потоків нелегальних мігрантів через держкордон з Білоруссю було помічено ще з кінця минулого року. Починаючи з вересня-жовтня, кількість нелегальних мігрантів збільшувалася, пік було досягнуто у березні-квітні. Порівняно з минулими двома роками, потоки значно зросли. Так, у цьому році налічується вже 189 нелегальних мігрантів, які прибули з Білорусі, що вдвічі більше, ніж за весь минулий рік.

Як зауважує генерал Любаєвас, національна приналежність нелегальних мігрантів останнім часом істотно змінилася: «Зараз, в основному, це громадяни Іраку, Сирії, Туреччини, а також Російської Федерації (в основному це особи чеченського походження)». Раніше, в 2018-2019 роках, кордони перетинали переважно громадяни колишнього Радянського Союзу (наприклад, з Таджикистану), або громадяни з Азії (наприклад, В'єтнаму).

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, виступаючи на засіданні Комітету з питань національної безпеки та оборони Сейму Литви, глава МВС Литви Агне Білотайте заявила, що в провезенні нелегалів можуть брати участь і білоруські посадовці.

У зв'язку з цим, до кінця 2022 року Литва планує встановити на всій протяжності кордону з Білоруссю системи спостереження, оскільки в даний момент вони діють лише на 38% спільного кордону. Для цього буде потрібно 38 млн євро.

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко в ході виступу в парламенті Білорусі 26 травня заявив, що тепер західні країни самостійно здійснюватимуть контроль за наркотрафіком і нелегальною міграцією на кордоні з Білоруссю.