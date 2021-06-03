США поновили санкції проти дев’яти держпідприємств Білорусі

Уряд США скасував дію Генеральної ліцензії, яка призупиняла санкції проти дев’яти білоруських державних підприємств, мотивуючи це різким погіршенням ситуації з правами людини через дії режиму Лукашенка.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, оприлюдненій на його офіційній Твітер-сторінці в четвер, повідомляє Укрінформ.

«Дії мають наслідки. У результаті постійного ігнорування режимом Лукашенка прав людини США скасували дозвіл на ведення бізнесу з дев'ятьма білоруськими державними підприємствами. Ескалація режимом репресивної тактики не залишиться без відповіді», - наголосив головний дипломат США.

Як підкреслюють у Держдепартаменті США, сьогодні в Білорусі в ув’язненні залишаються понад 340 політичних в’язнів.

Таким чином, США поновлюють дію санкцій проти дев’яти державних підприємств, «які фінансують режим Лукашенка, сприяючи жорстоким репресіям проти білоруського народу та постійному ігноруванню верховенства права». Серед них «Білоруський Нафтовий торговий дім», «Белнафтохім» та «Белнафтохім США», ВАТ «Белшина», ВАТ «Гродно Азот», ВАТ «Гродно Хімволокно», ВАТ «Лакокраска», ВАТ «Нафтан» та ВАТ «Полоцьк Скловолокно».

«З огляду на різке погіршення ситуації з правами людини в Білорусі, уряд США вирішив, що подальше продовження (пільгового періоду для дев’яти підприємств РБ за Генеральною ліцензією – ред.) буде несумісним із положеннями Акту про демократію Білорусі, а також американськими цінностями»,- зауважили в Держдепі.

Як повідомлялося, в 2015 році Мінфін США за погодженням з Державним департаментом видав Генеральну ліцензію, дозволивши американським юридичним та фізичним особам вести бізнес з дев'ятьма білоруськими державними підприємствами, проти яких були раніше введені санкції. Генеральна ліцензія оновлювалася до 2020 року на щорічній основі, враховуючи «значний прогрес» білоруської влади у сфері прав людини, зокрема через звільнення у цей період часу всіх політичних в'язнів у країні.