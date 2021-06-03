Білорусь через санкції скорочує дипломатів США у Мінську

Білорусь через санкції США проти підприємств нафтохімічного комплексу країни заявила, що скоротить персонал американського посольства у Мінську та посилить деякі візові процедури.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті МЗС Білорусі.

Також Білорусь заявила про відкликання дозволу на діяльність в країні американської Агенції з міжнародного розвитку (USAID).

Зазначається, що “сьогодні до МЗС було викликано тимчасового повірений у справах США в Білорусі, якому оголосили про заходи у відповідь”.

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Як повідомлялося, уряд США скасував дію генеральної ліцензії, що призупиняла санкції проти дев’яти білоруських державних підприємств, у зв’язку з різким погіршенням ситуації з правами людини через дії режиму Лукашенка.

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Таким чином, США поновили дію санкцій проти дев’яти державних підприємств, «які фінансують режим Лукашенка, сприяючи жорстоким репресіям проти білоруського народу та постійному ігноруванню верховенства права». Серед них «Білоруський нафтовий торговий дім», «Белнафтохім» та «Белнафтохім США», ВАТ «Белшина», ВАТ «Гродно Азот», ВАТ «Гродно Хімволокно», ВАТ «Лакокраска», ВАТ «Нафтан» та ВАТ «Полоцьк Скловолокно».

Мінфін США у 2015 році за погодженням з Державним департаментом видав генеральну ліцензію, дозволивши американським юридичним та фізичним особам вести бізнес з дев'ятьма білоруськими державними підприємствами, проти яких були раніше запроваджені санкції. Генеральна ліцензія оновлювалася до 2020 року на щорічній основі, враховуючи «значний прогрес» білоруської влади у сфері прав людини, зокрема через звільнення у цей період усіх політичних в'язнів в країні.