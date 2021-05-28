У Білорусі порушили справу проти латвійського міністра і мера Риги

Генпрокурор Білорусі Андрій Швед порушив кримінальну справу проти мера Риги Мартіньша Стакіса і міністра закордонних справ Латвії Едгардса Рінкевичса через заміну червоно-зеленого прапора в Ризі.

Як передає Укрінформ, про це повідомила в ТГ-каналі Генпрокуратура Білорусі.

Уточнюється, що справу порушено за статтею про порушення національної ворожнечі за ознакою національної приналежності (частина 3 статті 130 КК РБ, яка передбачає до 12 років позбавлення волі). Генпрокуратура Білорусі назвала дії Стакіса і Рінкевичса «наругою над державною символікою», яка нібито принизила національну гідність білорусів».

Як повідомляв Укрінформ, 24 травня Білорусь і Латвія «дзеркально» обмінялися висилкою дипломатів зі своїх посольств. Приводом для цього стало те, що 24 травня в Ризі біля готелю Radisson Blu Hotel Latvija, де проживають делегації країн-учасниць Чемпіонату світу з хокею, червоно-зелений прапор Білорусі був замінений на історичний національний - біло-червоно-білий. Заміну білоруського прапора біля готелю особисто провели міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс і голова Ризької думи Мартіньш Стакіс.

Як відомо, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.