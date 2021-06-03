Японія направила протест Росії через затримання рибальського судна

Міністерство закордонних справ Японії заявило протест Росії у зв'язку із затриманням японського рибальського судна після підтвердження того, що воно вело промисел у виключній економічній зоні Японії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Міністерство також закликало до якнайшвидшого звільнення цього судна та членів його екіпажу.

Зазначається, що Прикордонна служба Сахалінської області на російському Далекому Сході оголосила минулої п'ятниці про затримання рибальського судна «Ейхомару» за ведення промислу у виключній економічній зоні Росії.

У МЗС Японії заявили, що проаналізували пояснення, дані членами екіпажу та місцевою риболовною асоціацією, і встановили, що претензії Росії незаконні.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня японське вантажне судно перевернулося після зіткнення з судном, що йшло під прапором Маршаллових островів, у Внутрішньому Японському морі.