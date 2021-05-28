Біля берегів Японії знову зіткнулися вантажні судна

Японське вантажне судно перевернулося в четвер увечері після зіткнення з судном, яке йшло під прапором Маршаллових островів, у Внутрішньому Японському морі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NHK.

Як зазначається, дев'ять з 12 членів екіпажу врятовано, ще троє зникли безвісти.

Влада отримала повідомлення близько 23:55 в четвер, що вантажне судно Byakko водотоннажністю 11 000 тонн і танкер для перевезення хімічної продукції Ulsan Pioneer водотоннажністю 2700 тонн зіткнулися біля узбережжя міста Імабарі у префектурі Ехіме.

Управління берегової охорони Японії повідомляє, що японське судно затонуло приблизно через 2 години 40 хвилин після зіткнення.

За словами представників служби пожежної охорони, дев'ять врятованих членів екіпажу відправлені до лікарні і їх життю нічого не загрожує.

Причини зіткнення не уточнюються.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 26 травня біля берегів найпівнічнішої японської префектури Хоккайдо сталося зіткнення японського риболовецького судна і російського судна, унаслідок чого загинули троє людей.

Фото: Kyodo News