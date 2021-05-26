В Охотському морі зіткнулися японське і російське судна, є жертви

Вранці в середу, 26 травня, біля берегів найпівнічнішої японської префектури Хоккайдо сталося зіткнення японського риболовецького судна і російського судна, є загиблі.

Про це повідомляє Управління берегової охорони Японії, передає Укрінформ з посиланням на NHK.

За даними управління, приблизно о 6 годині ранку за місцевим часом японське судно "Дайхаті Хоккомару" водотоннажністю 9,7 тонни зіткнулося з російським судном "Амур" водотоннажністю 662 тонни в Охотському морі приблизно за 23 кілометри на північний схід від порту Момбецу.

Про цей інцидент було отримано повідомлення з борту судна "Амур". Екіпаж російського судна врятував членів екіпажу японського судна, пише агентство.

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Управління берегової охорони направило до місця аварії патрульне судно. Воно повернулося до японського порту з п'ятьма членами екіпажу. Як повідомляється, смерть трьох з них була підтверджена в порту.

За даними російських ЗМІ, російське судно зараз прямує до порту Момбецу на півночі Японії для розслідування.

"За попередніми даними, аварію могли спровокувати складні метеоумови. Видимість у районі зіткнення не дозволяла командам візуально ідентифікувати один одного", - сказав співрозмовник агентства Інтерфакс.

Розслідування інциденту буде проводити японська сторона.

У морському рятувальному координаційному центрі (МРКЦ) "Південно-Сахалінськ" повідомили, що російське риболовецьке судно "Амур" було побудовано в 1989 році в Японії. Воно займалося промислом в інтересах південно-сахалінського рибальського підприємства "Амурське". Судно ходить під російським прапором і приписано до порту Невельська. Прямувало до російського порту "Корсаков".

Подробиці інциденту уточнюються.