У малайзійському метро зіткнулися поїзди – сотні постраждалих
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Укрінформ
Щонайменше 213 людей постраждали в результаті зіткнення двох поїздів метро у малайзійській столиці Куала-Лумпур.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Зіткнення у тунелі метро у понеділок пізно ввечері сталося, коли один відремонтований потяг рухався у зворотному напрямку по тій же колії, що й потяг з людьми.
За словами місцевих правоохоронців, 47 постраждалих перебувають у важкому стані, 166 осіб отримали незначні тілесні ушкодження.
У поліції зазначили, що розслідування інциденту триває, проте ймовірною причиною аварії є непорозуміння з Центром управління поїздами.
За словами міністра транспорту Ві Ка Сіонга, це перший великий інцидент у метро за 23 роки з початку його роботи.
Як повідомляв Укрінформ, кількість загиблих у результаті падіння естакади метро у мексиканській столиці Мехіко зросла до 25 людей.
Фото: EPA