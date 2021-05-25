У малайзійському метро зіткнулися поїзди – сотні постраждалих

Щонайменше 213 людей постраждали в результаті зіткнення двох поїздів метро у малайзійській столиці Куала-Лумпур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Зіткнення у тунелі метро у понеділок пізно ввечері сталося, коли один відремонтований потяг рухався у зворотному напрямку по тій же колії, що й потяг з людьми.

За словами місцевих правоохоронців, 47 постраждалих перебувають у важкому стані, 166 осіб отримали незначні тілесні ушкодження.

У поліції зазначили, що розслідування інциденту триває, проте ймовірною причиною аварії є непорозуміння з Центром управління поїздами.

За словами міністра транспорту Ві Ка Сіонга, це перший великий інцидент у метро за 23 роки з початку його роботи.

Як повідомляв Укрінформ, кількість загиблих у результаті падіння естакади метро у мексиканській столиці Мехіко зросла до 25 людей.

Фото: EPA