Кількість жертв аварії у метро Мексики зросла до 25

Кількість загиблих у результаті падіння естакади метро у мексиканській столиці Мехіко зросла до 25 людей.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомила місцева прокуратура.

Згідно з оприлюдненим списком загиблих, наймолодшій жертві було 13 років, а найстаршій – 71 рік.

Всього у результаті падіння естакади метро загинули 21 чоловік та 4 жінок.

Агентство Reuters зазначає, що президент Мексики Андрес Мануель Лопез Обрадор вже наказав правоохоронцям провести швидке розслідування трагедії й нічого не приховувати від громадськості.

Глава держави також оголосив в країні три дні жалоби.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок вночі в результаті падіння естакади метро у мексиканській столиці Мехіко загинули щонайменше 23 людей, ще 70 отримали травми.