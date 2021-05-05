Кількість жертв аварії у метро Мексики зросла до 25
Укрінформ
Кількість загиблих у результаті падіння естакади метро у мексиканській столиці Мехіко зросла до 25 людей.
Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомила місцева прокуратура.
Згідно з оприлюдненим списком загиблих, наймолодшій жертві було 13 років, а найстаршій – 71 рік.
Всього у результаті падіння естакади метро загинули 21 чоловік та 4 жінок.
Агентство Reuters зазначає, що президент Мексики Андрес Мануель Лопез Обрадор вже наказав правоохоронцям провести швидке розслідування трагедії й нічого не приховувати від громадськості.
Глава держави також оголосив в країні три дні жалоби.
Як повідомляв Укрінформ, у понеділок вночі в результаті падіння естакади метро у мексиканській столиці Мехіко загинули щонайменше 23 людей, ще 70 отримали травми.