У Туреччині закрили для туристів античне місто через «аварійну» скелю

Стародавнє античне місто Ассос, внесене до попереднього Списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО, було закрите для відвідувачів на 500 днів через небезпеку падіння уламків скель та початок робіт з їх рекультивації.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на місцеве видання Çanakkale Olay.

«Дорогу до міста, готелі та ресторани в древньому порту Ассос, в якому протягом століть проживало багато цивілізацій, були закриті для рекультивації великих скель на схилах над дорогою, які становлять небезпеку. Після останнього обвалу район було оголошено зоною небезпеки», - повідомила місцева влада.

Ассос - стародавнє місто-порт, в якому збереглися амфітеатр, місця релігійного поклоніння, храм Афіни, міст, фортеця та інші об'єкти. Щороку Ассос відвідують сотні тисяч туристів. До закриття тут працювали готелі та заклади харчування.

Небезпеку для відвідувачів становлять брили, які падають з одного зі схилів над дорогою, що веде у місто. Падіння фіксували з 2015 року. Причиною цьому були природні умови, зокрема землетруси.

Управління із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини оцінило ситуацію та визнало цей район «зоною катастрофи».

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Аби зберегти місто для відвідувачів, було прийняте рішення про проведення рекультивації великих скель. Роботи триватимуть 500 днів. Протягом цього часу місто буде закрите для відвідувачів. Мешканців міста та працівників готелів, ресторанів та інших закладів, евакуювали. Також евакуації підлягають рибальські човни, які лишаються в порту.

У ході робіт великі скелі будуть розбиті та прибрані, схили покриють спеціальною сіткою, аби запобігти падінню менших уламків у майбутньому.

Місто Ассос, засноване в Х ст. до н.е., розташоване на відстані 17 кілометрів на південь від району Айваджик, що в провінції Чанаккале, на заході Туреччини. Місто було внесене до попереднього списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО 15 квітня 2017 року. Турецькі археологи розпочали розкопки в Ассосі в 1981 році.

Фото: Çanakkale Olay