У Мексиці обвалився міст метро, 15 осіб загинули

У Мексиці обвалився міст метро, 15 осіб загинули

Фото, відео
Укрінформ
У результаті падіння естакади метро у мексиканській столиці Мехіко загинули щонайменше 15 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

За даними місцевих чиновників, ще щонайменше 70 людей отримали травми.

Глава МВС Мексики Альфонсо Суарез Дель Реал заявив, що сама аварія сталася в понеділок о 22:30 годині за місцевим часом на новій лінії метро.

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Своєю чергою мер Мехіко Клаудіа Шайнбун додала, що естакада разом з поїздом впала на автомобілі, що стояли під нею. Рух метро на лінії було тимчасово припинено.

Рятувальники очікують на приїзд крану для продовження рятувальної операції.

Фото: Twitter/Milenio

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