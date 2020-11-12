В Італії арештували шістьох осіб, причетних до обвалу мосту в Генуї

В Італії арештували трьох чинних та трьох колишніх посадовців компанії, яка відповідала за експлуатацію мосту в Генуї, що обвалився у 2018 році, спричинивши численні людські жертви.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Corriere della Sera.

Арешти проводилися 11 листопада у рамках розслідування, яке здійснюється паралельно із розслідуванням обрушення мосту.

Арештованим посадовцям компанії Autostrade per l'Italia висувають звинувачення у замаху на безпеку транспортного руху, а також у шахрайстві.

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За попередніми висновками слідства, посадовці компанії знали про недоліки конструкцій споруди та про її потенційну небезпечність. Окрім того, вони допустили використання деяких матеріалів кріплення, що не відповідали європейським стандартам якості.

Як повідомлялося, 14 серпня 2018 року в Генуї обвалилася частина автомобільного мосту, внаслідок чого загинули 43 особи.