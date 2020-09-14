У Роттердамі частково обвалився міст

У центрі нідерландського міста Роттердам на мосту Еразма, який проходить через річку Ніве-Маас, металева конструкція впала на трамвайну лінію.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.

"Міст Еразма в Роттердамі закритий, через інцидент з металевою конструкцією, що впала", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за словами очевидців, частина конструкції впала на трамвайну колію.

Про постраждалих не повідомляється. Наразі невідомо, скільки знадобиться часу на відновлення руху.

Op Erasmusbrug in Rotterdam zijn de bovenleidingen naar beneden gestort. pic.twitter.com/UfP7AC7spL — Serkan Kiliçkaya (@KilickayaSerkan) September 14, 2020

Нині міст закрито, пасажирам радять скористатися метро.