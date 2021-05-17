У метро в Києві пасажир потрапив під потяг – «червону лінію» зупинили
Укрінформ
У Києві на станції метро «Арсенальна» пасажир потрапив під потяг, зупинено рух на «червоній лінії».
Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Телеграмі КМДА.
На місце події викликали медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота.
Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.
Поїзди курсують від станції «Академмістечко» до станції «Хрещатик», а також від станції «Дарниця» до станції «Лісова».
Станції «Арсенальна», «Дніпро», «Гідропарк», «Лівобережна» зачинені для пасажирів.