У Києві на станції метро "Хрещатик" знову шукали вибухівку
Укрінформ
Станцію "Хрещатик" зранку 25 січня було зачинено на вхід та вихід, також не працювала пересадка.
Про це повідомила пресслужба "Київського метрополітену".
Зазначається, що надійшов анонімний дзвінок про мінування.
Згодом з'явилася інформація про відкриття станції. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Нагадаємо, у Києві у п'ятницю ввечері, 24 січня, надійшло анонімне повідомлення про замінування центральних станцій метрополітену. У зв'язку з цим тимчасово були закриті станції метро "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Золоті ворота" і "Театральна". Жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли.