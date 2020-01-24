У Києві закрили п'ять центральних станцій метро - шукають вибухівку

У Києві закрили п'ять центральних станцій метро - шукають вибухівку

Укрінформ
У київському метро через повідомлення про замінування закрито станції "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Золоті ворота", "Театральна".

Про це повідомляє КП “Київський метрополітен” у Facebook.

“У зв'язку з анонімним дзвінком щодо мінування станцій правоохоронці проводять почергово перевірку станцій "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Золоті ворота", "Театральна" з тимчасовим закриттям станцій”, - йдеться в повідомленні.

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