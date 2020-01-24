У Києві відкрили всі станції метро - вибухівку не знайшли

Всі центральні станції столичного метрополітену, які перевіряли у зв’язку з анонімним повідомленням про замінування, працюють у звичайному режимі.

Про це повідомляє КП “Київський метрополітен” у Facebook.

"Правоохоронці провели необхідні перевірки. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Всі станції працюють у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 24 січня, близько 18-ї години були закриті через анонімний дзвінок про замінування станції метро "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Золоті ворота", "Театральна".