На борту іноземного судна знайшли мертвим капітана з України - ЗМІ

У каюті теплохода Century (прапор Антигуа і Барбуда), що виконував рейс з Китаю в Панаму, члени екіпажу несподівано знайшли бездиханне тіло капітана - 38-річного громадянина України.

Про смерть капітана повідомив морський портал Seafarers Journal, а одеський адвокат Микола Гольбін підтвердив журналістам, що дружина капітана, жителька Одеської області, дала дозвіл на розтин тіла.

Моряки повідомили про загадкові обставини смерті судноводія компанії-власнику теплохода, однак тіло було забрано з каюти владою Панами лише на третю добу після приходу судна в порт.

"До редакції морського порталу Seafarers Journal звернувся моряк, який попросив залишитися анонімом, і повідомив подробиці цієї трагедії. За його словами, все відбулося, коли судно прямувало в Панаму (де мав змінитися капітан). Того дня (за два дні до приходу в порт) капітан не вийшов зі своєї каюти. Коли колеги зайшли до нього, то побачили там його бездиханне тіло", - зазначається в повідомленні.

За словами моряка, екіпаж передав інформацію про те, що сталося в офіс компанії-судновласника, а звідти надійшла команда - опечатати каюту з тілом і чекати панамську владу.

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Моряк теплохода Century, на якому працюють громадяни України і Філіппін, не уточнив, чи були на тілі померлого каліцтва.

У свою чергу, юрист Гольбін поки що не зміг підтвердити, чи виконано розтин тіла капітана, на що дала дозвіл дружина, і чи встановлені причини його смерті. Також не відомо, чому лише на третій день після заходу судна в порт влада Панами забрала тіло капітана з борта теплохода.

Фото з сайту seafarersjournal.com