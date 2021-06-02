Найбільший корабель ВМС Ірану після пожежі затонув у Оманській затоці

Найбільший військовий корабель іранського флоту "Харк" (Khark) після масштабної пожежі на борту затонув у Оманській затоці біля узбережжя південного порту Яск.

Про це повідомили у ВМС Ірану, передає Укрінформ із посиланням на місцеве інформагентство Tasnim.

Як зазначається, військове судно знаходилося у міжнародних водах під час навчальної операції, коли загорілася одна з систем корабля.

Пожежу намагалися загасити протягом 20 годин, однак вогонь поширився на різні частини судна, яке згодом затонуло в Оманській затоці біля Ормузької протоки - вузького гирла Перської затоки.

Читайте також: Іранський військовий корабель загорівся на навчаннях у Перській затоці

Корабель знаходився на озброєнні понад чотири десятиліття і брав участь у багатьох навчальних операціях.

Він служив одним із небагатьох суден іранського флоту, яке здатне забезпечити дозаправку в морі інших своїх кораблів.

Такий корабель може піднімати важкі вантажі та служити точкою запуску вертольотів. Військовий корабель, побудований у Великій Британії і спущений на воду в 1977 році, увійшов до флоту Ірану в 1984 році після тривалих переговорів, що відбулися після Ісламської революції 1979 року в Ірані, пише АР.

Повідомляється, що іранські чиновники не назвали причини пожежі на борту корабля. Інцидент стався після серії загадкових вибухів, націлених на кораблі, які розпочалися у 2019 році в Оманській затоці.

Фото: anna-news.info